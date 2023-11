Nuoto. Ferrara Nuoto presentata in Comune: "Il sogno è la serie A»

Ferrara Nuoto in vasca con il sogno della serie A. Ieri in Comune cerimonia di premiazione degli atleti medagliati della passata stagione sportiva e presentazione dei progetti di Ferrara Nuoto per l’anno 20232024. All’incontro sono intervenuti l’assessore allo sport del Comune di Ferrara Andrea Maggi, il presidente di Ferrara Nuoto Roberto Barabani, tecnico e collaboratori quali Pierluigi Lisco, medico sociale Rossella Carli, consigliere fondatore Alberto Cavalieri, preparatore atletico Daniele Matteotti ed Erica Ferioli e diversi atleti della prima squadra di Ferrara Nuoto. "Oggi desideriamo ripercorrere i successi – ha ricordato l’assessore Andrea Maggi – ottenuti nella stagione agonistica precedente. È imperativo riconoscere i meriti, la passione, la fatica e l’impegno che le persone hanno profuso per conseguire tali risultati. Senza questi elementi, è evidente che non si potrebbe andare da nessuna parte". Gli atleti premiati sono stati Antonio Albino, Lorenzo Candeloro, Giulio Ciavarella, Mario Di Berardino, Paolo Ottonello, Francesco Pennetta, Francesco Rossi e Anastasia Vyazovska. "L’atteso prossimo appuntamento – ha annunciato Roberto Barabani – è il campionato assoluto invernale del 28-29-30 novembre a Riccione, in cui Ferrara Nuoto sarà rappresentata da ben 10 atleti a livello assoluto.

Subito dopo, il 23 dicembre, sempre a Riccione, ci sarà la fase di qualificazione del campionato italiano a squadre, svolto in vasca da 25 metri. L’obiettivo ambizioso, ma alla portata, è conquistare serie A2 e A1 nel settore maschile".

Mario Tosatti