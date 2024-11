Nuoto. Ferraresi sugli scudi al ’Trofeo Sapio’: l’oro di Luca Desiderio è la perla di giornata Il Trofeo Nico Sapio al My Sport Village Sciorba celebra il nuoto italiano e internazionale con atleti di NS Emilia in evidenza. Ottimi risultati e accesso ai Criteria Nazionali Giovanili per alcuni nuotatori.