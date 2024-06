Nuoto. ’Festa della velocità’, gli esordienti cussini protagonisti in vasca a Firenze

La piscina Nannini di Firenze ha ospitato la “Festa della velocità”, trofeo dove il Cus Ferrara nuoto ha partecipato come ogni anno con la prima squadra e gli Esordienti A.

La gara prevedeva qualifiche pomeridiane sui 100 metri e per i primi 8 per categoria finale in notturna sui 50 metri. Nella rana conquistano la medaglia d’argento (per gli Esordienti A) Anna Prosdocimi, Caterina Meloncelli che stabilisce il nuovo record societario e Francesco Candiani, mentre l’oro se lo mette al collo Riccardo Addesso.

Nella categoria ragazzi oro per Andrea Giunchedi e bronzo per il fratello Alessio, che ha gareggiato fra i Senior. Bronzo invece nella categoria juniores per Luca Diene.

Molto bene anche nella farfalla, con Lucrezia Rossi (Esordienti A) che vince l’oro e stabilisce il nuovo record societario; argento invece per Riccardo Addesso, che stabilisce anche il nuovo record sociale, cosi come nella rana.

Nella categoria Juniores oro per Anastasia Pasti e argento per Agata Grandi.

Diverse le medalgie nel dorso: Antonia Bonizzi e Alice Canella (anche per lei record societario) salgono sul podio Esordienti, mentre lo sfiora solamente Sofia Mancino, che chiude quarta. Nella categoria Junior argento per Sara Capobianco, bronzo per Anastasia Pasti ed Eduard Mandache.

Nello stile libero il podio arriva da Francesco Candiani, bronzo, e da Anastasia Pasti, argento.