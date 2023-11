Nuoto. Gioie a Genova per Cerasuolo, . Polieri e Busa

Brilla l’Imolanuoto all’edizione numero 49 del trofeo Nico Sapio di Genova (vasca da 25 metri) con Simone Cerasuolo, Alessia Polieri e Michele Busa sui gradini più alti del podio. Un buon banco di prova in vista degli Europei in corta di Otopeni (Romania) dal 5 al 10 dicembre a cui sono già qualificati Cerasuolo, Bottazzo, Poggio, Carraro e Giovanni Izzo. Proprio Cerasuolo si è messo in luce con una doppia vittoria sia nei 50 rana in 26’’ 37 che nei 100 in 57’’ 97. Nei 100 rana è stato accompagnato sul podio da Stefano Saladini, terzo in 58’’30, quarto Alessandro Pinzuti (58’’74), sesto Andrea Castello 1’00’’14 e nono Alex Sabattani (1’00’’95). Terzo nei 50 Pinzuti in 26’’77, sesto Sabattani (27’’79). Saladini è argento nei 200 rana in 2’06’’42 con Castello quinto (2’10’’26). Michele Busa porta a casa la vittoria nei 50 farfalla in 22’’81 ed è secondo nei 100 in 50’’72. Infine Sabattani è quarto nei 100 misti (56’’01).

Al femminile tripletta di medaglie per Alessia Polieri che si porta a casa l’oro nei 100 farfalla in 57’’44, l’argento nei 200 in 2’06’’76 e il bronzo nei 400 misti in 4’39’’77, oltre all’undicesimo posto nei 200 dorso. Martina Carraro è d’argento nei 50 rana in 29’’98, così come nei 100 in 1’04’’76; Arianna Castiglioni la segue con il terzo posto nei 50 in 30’’08 e nei 100 in 1’05’’67, quindi Anita Bottazzo è quarta nei 50 (30’’23) e sesta nei 100 (1’06’’09) ma chiude seconda nei 100 misti in 1’00’’84. Per Giulia Verona argento nei 200 rana in 2’25’’34 e ottavo posto nei 100 (1’06’’99), Alice Beltrame è ottava (1’00’’76) nei 100 farfalla. Prima degli Europei in corta gli alfieri dell’Imolanuoto affronteranno gli Assoluti invernali (vasca lunga) a Riccione dal 28 al 30 novembre.

l. m.