Nuoto giovanile. Certaldo sugli scudi. Sul podio 3 Esordienti

Brillante debutto stagionale per il Certaldo Nuoto, che sale sul podio al recente decimo Trofeo Chiantibanca, alla piscina di San Casciano per le categorie Esordienti A e B. Tra i piccoli nuotatori valdelsani, allenati da Diletta Conforti e Maria Laura Cellini, a mettersi al collo una medaglia, quella di bronzo, sono stati Federico Gulotta, Andrea Ghelli e Lucilla Bondi. I primi due, entrambi classe 2011, hanno chiuso terzi rispettivamente sui 200 misti e sui 50 dorso Esordienti A, mentre la più piccola compagna di squadra (’12) è salita sul terzo gradino del podio sui 100 dorso della stessa categoria. Ghelli è poi giunto quinto sui 100 dorso, mentre Gulotta ha chiuso al sesto posto i 100 delfino e Lucilla Bondi ha terminato in settima posizione i 100 misti. Sempre per quanto riguarda gli Esordienti A (nella foto) Sofia Dodaj (’12) è quarta sui 100 delfino e 14esima sui 100 misti, Lorenzo Taddei (’12) ottiene il quinto posto sui 100 misti, Nicholas Monzani (’12) è quinto sui 100 rana e sesto sui 50 rana, Brando Giotti (’11) fa registrare un settimo e un ottavo posto sui 100 rana e 100 stile, Giulio Cappelli (’12) chiude in nona posizione sia i 50 rana che i 100 dorso, Gaia Bettiol (’12) è decima sui 50 rana e 14esima sui 50 stile, Niccolò Cerbai (’11) finisce i 50 stile al dodicesimo posto e i 100 stile al ventesimo, Diana Galgani (’12) ottiene la 13esima piazza sui 100 stile e sui 100 misti, Eva Chesi (’12) chiude 14esima sui 100 rana e 24esima sui 100 stile, Tommaso Cerrini (’12) risulta 15esimo sui 50 rana e 50 stile, Samuele Dei (’11) è 17esimo sui 50 stile e 22esimo sui 100 stile, Gaia Fioravanti (’12) chiude i 50 rana al 18esimo posto e i 50 stile al 19esimo, Emma Spini (’12) si piazza 20esima sui 50 rana e 21esima sui 50 stile.

Tra gli Esordienti B, invece, l’esordiente Leonardo Triolo (’13) ottiene il quinto tempo sui 50 rana e il 26esimo nella D2, Matteo Belsole (’14) fa il sesto posto sui 50 rana e l’11esimo nella D2, Eva Lucente (’14) chiude ottava i 50 rana e decima la D2, Rebecca Ciabò (’14) è decima nei 50 rana e 17esima nella D2, Pietro Pifferi (’14) risulta 11esimo sui 50 rana e 16esimo nella D2.