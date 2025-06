Nuoto. Gli atleti della T.N.T. mietono allori

La T.N.T. Nuoto, al 24° trofeo nazionale Città del Santo curato dalla società Padova Nuoto, ha mietuto successi, ottenendo l’ottavo posto in classifica e collezionando 11 medaglie. Leonardo Andrea Doccini ha ottenuto l’argento nei 200 e nei 400 stile libero, Andrea Nania ha conquistato l’argento nei 200 dorso e il bronzo nei 100 farfalla, Gabriele Pagliai ha vinto la 100 dorso. Melania Doccini, oro nei 100 farfalla, e Anita Savino, argento nei 100 farfalla e bronzo nei 50 e 200 farfalla, così come Leonardo Mancini, bronzo nei 200 dorso e nei 400 stile. Senza medaglie Sirio Bartalucci, ma un buon quinto posto nei 100 e 200 dorso. A Prato, per la Swim Cup, un bronzo vinto da Ginevra Lavezzo nei 200 dorso. Per la categoria Esordienti, in Coppa Toscana a squadre nel Centro Federale di Livorno, c’è stato il rientro dall’infortunio di Caterina Fabiani, decima nei 200 stile; buoni risultati anche per Daria Mihaela Mare e Diego Croccia. Teresa Vivaldi e Leonardo Faggioli, della formazione ‘B’, a Livorno - Bastia per le finali regionali, hanno migliorato i record personali sui 100 stile femminili e nei 50 farfalla maschili.