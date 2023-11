Nuoto. Il Città di Firenze ha aperto la stagione Olimpica

La seconda edizione del Trofeo ’Città di Firenze’ di nuoto organizzata dalla Rari Nantes Florentia che si è disputata alla piscina Nannini di Bellariva ha riscosso un grande successo sia dal punto di vista delle prestazioni che da quello delle presenze del pubblico. Nei due giorni di gare altamente spettacolari si è avuta la presenza in vasca di 457 atleti in rappresentanza di 63 società provenienti da 13 regioni oltre che da Spagna, Olanda e Romania. Al via anche la squadra azzurra quasi al completo che, guidata dal commissario tecnico Cesare Butini, ha iniziato proprio da Firenze il percorso che la porterà nel prossimo mese di luglio ai Giochi olimpici di Parigi con l’obiettivo di ripetere il trionfale risultato di Tokyo 2021. Dei fiorentini la miglior prestazione è arrivata dal ventiseienne rarino Filippo Megli tesserato per i Carabinieri, che nella gara dei 100 stile libero ha conquistato il secondo posto in 50"63 dietro al patavino Manuel Frigo (50“06) e davanti al marchigiano Alessandro Ragaini in 50“76. Megli è specialista anche sui 200 sl, distanza sulla quale ha stabilito due volte il record italiano che ancora detiene col tempo di 1.45“67. Nel suo palmarès figurano numerose medaglie europee e mondiali sia nei 100 che nei 200 sl, individuali e in staffetta.

In evidenza anche gli altri biancorossi Edoardo Valsecchi, terzo nei 100 farfalla nella gara vinta dal ventitreenne bresciano Michele Lamberti, figlio del campione del mondo Giorgio, della stileliberista fiorentina Tanya Vannini e fratello di Noemi e Matteo; e fra le donne Alice Scarabelli e Giulia Pascareanu, anch’esse al terzo posto rispettivamente nei 50 dorso e i 200 misti. Per quanto riguarda gli altri toscani, grande prova di un ritrovato e motivato Gabriele Detti nei 400 sl. Il ventinovenne livornese primatista italiano sui 400 sl (3’43“23), bronzo iridato ai Mondiali di Gwangju 2019 e due volte – sui 400 e i 1.500 – ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016, ha vinto la gara del 400 in 3’50“07 precedendo il compagno d’allenamenti Matteo Lamberti (3’50234) e Alessandro Ragain (3’50“55).