Nuoto in apnea. Sub Tridente, tesoro sott’acqua. Un pieno di allori a San Marino

La squadra di Apnea della Sub Tridente Pesaro, ha partecipato con successo alla seconda gara della stagione, il Quindicesimo Trofeo Apnea Romagna e San Marino, che si è svolto nella Piscina olimpica di San Marino. Valeria Moroni ha conquistato il primo posto nella categoria esordienti apnea dinamica senza attrezzi, dimostrando buona concentrazione. Andrea Ragazzoni ha gareggiato nei 50 metri apnea dinamica senza attrezzi nella terza categoria maschile, ottenendo un ottimo secondo posto. Rsordio positivo anche per Mattia Crinelli (argento) e Alessandro Nicolai, che si sono presentati nella categoria esordienti apnea dinamica con attrezzi. La vera sorpresa è stata la gara di Andrea Vergari, che ha conquistato la medaglia d’oro nei 75 metri apnea dinamica con attrezzi (1 minuto e 8 secondi). Tristano Di Martino ha toccato i 100 metri nell’apnea dinamica con attrezzi, riuscendo così a migliorare significativamente il suo record personale e ad accedere alla prima categoria maschile. Infine, Stefania Notti ha gareggiato nella prima categoria femminile, migliorando il suo record personale e conquistando la medaglia di bronzo. L’istruttrice Fipsas della Sub Tridente Pesaro, Nicoletta Nicoletti, si è dichiarata "felice per i progressi di ciascun atleta, tutti hanno dimostrato una grande preparazione".

b. t.