Nuoto, la Chimera fa il pieno di medaglie. Mealli gioia d’argento. In luce anche Gambini

Un fine settimana ricco di manifestazioni e soddisfazioni per la Chimera Nuoto nel percorso di avvicinamento ai campionati regionali in programma nel mese di marzo. Particolari attenzioni sono state orientate al trofeo ToscanaNoLimits di Livorno, con la Chimera Nuoto che è scesa in vasca nella massima categoria degli assoluti con alcuni dei migliori atleti del proprio settore giovanile. Una prova particolarmente positiva è arrivata da Gabriele Mealli che si è piazzato secondo nei 400 stile libero, quarto negli 800 stile libero e sesto nei 200 stile libero, mentre Gabriele Gambini ha concluso i 200 stile libero per secondo e i 200 misti per ottavo. Il gruppo degli Esordienti A ha invece gareggiato a Calenzano al trentanovesimo Trofeo della Liberazione e, accompagnato da Mattia Esposito, ha chiuso la prova con tre argenti, tre bronzi e altri positivi piazzamenti. Sette ori e un bronzo sono stati infine festeggiati nella seconda prova del campionato regionale Propaganda di Larciano dal gruppo di atleti e di atlete guidato da Adriano Pacifici che ha dimostrato la propria ottimale preparazione.