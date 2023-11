Nuoto. La Futura riparte con otto medaglie

Otto medaglie complessive, che hanno garantito al club il settimo posto nella classifica generale di una manifestazione interregionale con 60 punti complessivi. Comincia così la nuova stagione per la Futura, con i nuotatori pratesi del presidente Roberto Di Carlo reduci dal "Trofeo Città di Calenzano" svoltosi a Calenzano qualche giorno fa. Sono saliti sul gradino più alto del podio, nelle varie categoria agonistiche, Ettore Neri nei 50 dorso (con un argento nei 100 dorso) Chiara Tasselli nei 100 rana e Pascal Branda nei 100 stile (secondo nei 200 stile). Medaglia d’argento per Marta Bennati nei 50 stile, con un bronzo nei 100 rana. Bronzo anche per Diego Tempestini Marqueno, nei 100 rana. Alla kermesse hanno infine preso parte per il sodalizio pratese anche Iole Rindi, Mariachiara Armenti, Sofia Giraldi, Vittorio Lanubile, Jacopo Mosconi, Lapo Gori, Guglielmo Giusti, Andrea Ciardi, Marco Nuti, Aurora Avella, Dalia Parretti, Giulia Poggiolesi, Samuel Bochicchio, Ginevra Fissi e Nicholas Mati.