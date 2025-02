Nuoto - La manifestazione nazionale giovanile a Torino. Trofeo Swim, Rari top. Bottino di 16 medaglie

Rari Nantes Florentia in grande evidenza al Palazzo del nuoto di Torino nella ottava edizione del Trofeo nazionale Swim: una fra le manifestazioni più importanti a carattere prevalentemente giovanile cui hanno partecipato 1.500 atleti in rappresentanza di 109 società di tutta Italia, valida anche come tappa di avvicinamento ai Criteria in vasca corta in programma a Riccione dal 28 marzo al 2 aprile. La società gigliata del presidente Andrea Pieri, che si era presentata ai nastri di partenza con 32 nuotatori (19 donne, 13 uomini), ha conquistato infatti risultati di eccellenza nelle varie specialità ed è tornata a casa con un bottino complessivo di 16 medaglie (7 ori, 3 argenti e 6 bronzi), di cui quattro assolute, e il nuovo record della manifestazione e quello personale societario nei 50 stile libero firmato nella categoria Ragazzi da Niccolò Papetti col tempo di 23.97; lo stesso ha poi vinto il bronzo nei 100 sl.

Oltre a queste, altre due medaglie d’oro – nei 100 e 200 rana junior – sono arrivate dall’altro biancorosso Fabio Faggian, al debutto in vasca con la calottina azzurra della Nazionale. Per quanto riguarda le altre medaglie vinte dalla Rari, Bianca Nannucci ha conquistato l’oro nei 400 sl e l’argento nei 200 sl, entrambi nella categoria assoluta; anche Bianca Sbaragli è salita due volte sul podio, con l’oro al collo sia nei 100 che nei 200 sl junior; la sorella Azzurra si è piazzata invece al secondo posto negli 800 sl assoluti. Medaglie gigliate anche nella rana con Andrea Dondoli, d’argento nei 200 junior e di bronzo sui 100. Un’altra giovane promessa rarina: Gaia Luce Becattini, ha poi vinto l’oro nei 100 farfalla junior. Terzo posto e medaglie di bronzo, infine, per l’altra junior Maila Spennato nel 400 sl, Manfredi Ercoli nei 100 sl ragazzi, Andrea D’Aponte nel 200 dorso junior e Matteo Vasarri nei 200 dorso assoluti. La stagione del nuoto agonistico proseguirà intensa con le gare anche per le categorie di vertice il cui clou sarà rappresentato quest’anno con i Mondiali in vasca lunga in programma a Singapore dal 27 luglio al 3 agosto. Prossimo appuntamento i Tricolori assoluti a Riccione dal 13 al 17 aprile.

Franco Morabito