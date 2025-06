Nuoto: la portacolori della Nuotatori Pistoiesi ha conquistato tre medaglie d’oro e una d’argento. Vittoria Gridel brilla al Meeting di Merano

Della serie nuotatrici emergenti, ecco Vittoria Gridel, portacolori della Nuotatori Pistoiesi, la società presieduta da Giancarlo Lotti e allenata dal tandem Massimiliano Lombardi, capo allenatore, e Alice Ieri, assistente. Gridel ha tenuto alti i nomi della Rappresentativa regionale toscana, dalla quale era stata convocata in virtù dei brillanti risultati ottenuti ai Campionati regionali e italiani giovanili, della Pistoiesi e di Pistoia al prestigioso Cool Swim Meeting di Merano in vasca da 50 metri.

La nostra atleta, infatti, ha conquistato tre medaglie d’oro e una d’argento, contribuendo in modo determinante al successo della Toscana nella classifica a squadre. Tanti i punti da lei portati alla causa regionale toscana: è salita sul primo gradino del podio nei 200 metri rana, 200m e 400m misti, sul secondo nei 100m rana. Ricordiamo che il meeting della città altoatesina è uno dei più importanti in Italia, trasmesso in diretta dalla Rai; in questa edizione, peraltro, ha fatto notizia il campione olimpico Thomas Ceccon.

Doveva essere proprio lui il protagonista dei 50m stile libero del Cool Swim Meeting di Merano. Invece al momento del via, il vicentino non era ancora arrivato in piscina e la corsia numero tre, accanto agli altri azzurri Deplano e Frigo, è rimasta vuota. Ceccon è rimasto vittima degli ingorghi autostradali. Ma dopo le medaglie d’oro e d’argento, Vittoria è stata lesta a ottenere pure la foto con il ritardatario Ceccon e la campionessa Lisa Angiolini, per un meeting che resterà tra i suoi ricordi più belli a carriera ultimata.

"Dobbiamo fare un plauso a Vittoria perché si è comportata egregiamente nella città alpina – le parole del suo tecnico, Max Lombardi –: brava in piscina, brava pure fuori a ottenere l’ambita foto con Ceccon e Angiolini", scherza. "I nostri ragazzi continuano a farsi valere in tutta Italia e a giro per il mondo: siamo soddisfatti per noi e la nostra città", chiosa il presidente Lotti.

Gianluca Barni