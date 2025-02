Nuoto: la squadra Assoluti Sport Village Banca di Pesaro protagonista al Meeting. Pioggia di medaglie a Moie

Medaglie e record per Sport Village Banca di Pesaro a Moie. La squadra Assoluti ha partecipato al 21° meeting organizzato dal Team Marche con 19 società provenienti da tutta Italia. Nina Franca (100 sl ragazze) ha ottenuto il suo primo pass per i Campionati Italiani giovanili dopo averlo sfiorato anche nei 50 sl, inoltre ha conquistato la medaglia d’oro nei 200 misti e nei 100 dorso la medaglia d’argento. Franca si aggiunge ad Antonio Luzi che si era già qualificato e che ha avvicinato il limite per Riccione anche nei 200 misti e nei 100 sl vincendo le sue gare.

Altre medaglie sono andate a Erica Tommassini argento nei 400 sl e 400 misti, Cesare Battaglia ha invece portato a casa l’argento nei 50 rana, Leonardo Pierleoni il bronzo nei 50 Rana, Riccardo Branchesi l’argento nei 100 Rana, Giovanni Luzi ha ottenuto il bronzo nei 50 Farfalla. Bene anche Gaia Cevolini, Diego del Bianco, Anastasia Ricci, Alessandro Pinto, Matteo Gaudenzi e Jordi Pretolani.

b. t.