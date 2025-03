Nuoto. La Virtus Buonconvento brilla ai campionati regionali. Incredibile pioggia di medaglie nelle gare di Livorno

Ai campionati regionali invernali di nuoto a Livorno, in evidenza la Virtus Buonconvento anche nel maschile. Andrea Prapugicu (Senior) e Alessandro Cappelli (2007) hanno sfoderato ottime prestazioni rispettivamente a rana e a dorso. Andrea ha vinto i 100 ed è arrivato secondo nei 200 rana; Alessandro ha fatto un crescendo, da un 100 dorso individuale non brillante (bronzo), ha proseguito con un ottimo 200 (argento) per poi chiudere con una prestazione folle nella staffetta 4x100 mista junior,: 55’’5, crono che gli è valso la qualifica ai Criteria nazionali. La staffetta (foto) ha raggiunto così una insperata medaglia d’argento grazie anche alle belle frazioni di Giacomo Magazzini a rana, Micheal Sguerri a delfino e un ottimo Mattia Ferri a stile libero, Il fondista Gabriele Iannè ha preso l’argento sia negli 800 che nei 1500 stile libero, come pure il giovanissimo Muracchioli nei 100 dorso, oltre al bronzo nella doppia distanza. Giacomo Magazzini (2009) aveva già fatto bene nelle gare individuali, prendendo un bronzo nei 100 e andando a vincere i 200 rana con il suo nuovo limite personale a 2’18’’3. Stesso discorso per Micheal Sguerri (2008) protagonista e a podio sia nei 50 che nei 100 farfalla. Nei 50 dorso, anche il podio di Filippo Casalini nei senior, mentre nei 50 rana Prapugicu è nuovamente salito sul gradino più alto. La Virtus Buonconvento si è portata a casa una bella seconda posizione a squadre junior, oltre a piazzamenti tra le prime anche nelle altre categorie (Ragazzi, Cadetti e Senior), sommando i punteggi femminili e maschili.