Nuoto - L’atleta fiorentina vince il bronzo ai campionati mondiali juniores nella 4x200 stile libero. Nannucci, medaglia di prestigio

Una luccicante medaglia di bronzo vinta a Otopeni (Romania) ai campionati mondiali juniores di nuoto nella 4x200 stile libero. A mostrarla con orgoglio è la diciassettenne Bianca Nannucci, nata a Greensboro, Stati Uniti, che ha mosso le prime bracciate in vasca alla Esseci Nuoto di Calenzano ma formatasi e cresciuta fino a questi livelli alla Rari Nantes Florentia col tecnico gigliato Lorenzo Palagi. Il quartetto azzurro, composto anche dalla pratese Lucrezia Domina che gareggia per l’Hydro Sport Firenze, Chiara Sama e Alessandra Mao, ha chiuso in 7’56"86, preceduto sul podio dalla Cina (7’51“59) e dagli Stati Uniti (7’52“82). Per quanto riguarda le prestazioni singole, tutte hanno fatto registrare tempi assai competitivi; Bianca ha nuotato la propria frazione in 1’59“67 davanti a Mao (1’59“72) e di poco sotto a Sama (1’58“72) e Domina (1’58“75).

Di recente Nannucci si era già messa in evidenza agli Europei juniores di Šamorín, Slovacchia, con la vittoria nei 200 sl e l’oro nella 4x200 col record europeo di categoria. Aveva altresì esordito nella Nazionale maggiore ai recenti Mondiali assoluti di Singapore stabilendo anche il primato di atleta più giovane dell’intera spedizione azzurra.

Per quanto riguarda i successi in Italia, da evidenziare invece il trionfo ai campionati italiani di Chianciano nella 4x200 sl cadette insieme alle compagne di circolo Maria Vittoria Giannelli, Mahila Spennato e Giulia Pascareanu con le quali detiene anche il record firmato lo scorso anno a Riccione. Con questo evento si chiude la stagione dei campionati internazionali ai quali ha partecipato la società del presidente Andrea Pieri e che fra i tanti risultati di prestigio collezionati ha brillato col titolo di vicecampione del mondo assoluto vinto da Lorenzo Zazzeri nella staffetta 4x100 sl.

f. m.