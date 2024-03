NUOTO. Lisa Angiolini conquista la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi

Conquista il pass per le Olimpiadi di Parigi, Lisa Angiolini. La nuotatrice di Poggibonsi, tesserata per la Virtus Buonconvento e in forza ai Carabinieri, ha ottenuto a Riccione ai campionati italiani assoluti, nei 100 rana, il primato italiano, il record personale e la qualificazione per Parigi 2024. Tre traguardi in un’unica giornata e soprattutto diviene realtà l’obiettivo olimpico cullato da tempo dalla 28enne poggibonsese. Emerge ancora una volta l’incrollabile determinazione di Angiolini, che dopo un 2023 non semplice per problemi fisici è riuscita a riscattarsi, per la gioia del suo allenatore di sempre, Gianluca Valeri (nella foto con Lisa) in lacrime a bordo vasca nel momento in cui ha visto che l’esame del tempo limite per i Giochi a cinque cerchi nella capitale transalpina era stato brillantemente superato dalla sua allieva . "Le Olimpiadi sono un sogno per tutti gli atleti – le prime parole di Lisa Angiolini, dopo il felice avvenimento – e adesso mi preparo con in testa il pensiero ai Giochi di Parigi".