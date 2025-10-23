Nuoto. Macerata due volte sul podio ai campionati italiani

I Campionati Italiani Surflifesaving hanno avvalorato lo status di migliore delle Marche e società di livello nazionale per il Centro Nuoto Macerata. Sulla spiaggia di Riccione c’erano i più bravi giovani della penisola e l’associazione del capoluogo ha schierato 30 atleti seguiti dal tecnico Lorenzo Menchi, 24 Categoria e 6 Esordienti A. Tornando nella piscina di viale Don Bosco con una medaglia d’argento, una di bronzo, svariate belle prestazioni e risultando sempre tra i primi 30 d’Italia in ogni categoria a livello di squadra: 20° nella categoria Esordienti A, 19° nella categoria Ragazzi, 23° nella categoria Juniores, 18° nella categoria Cadetti e 26° nella categoria Seniores. Parecchie soddisfazioni a cominciare dai due podi: la medaglia d’argento conquistata da Simone Scarponi nelle Bandierine categoria Cadetti (anche 5° posto nei 90 Sprint Cadetti) e il bronzo di Chiara Cipriani nei 90 metri Sprint tra le Ragazze. Ottima performance anche per Mattia Alessandrelli, neo compagno di squadra del team biancorosso, che ha chiuso al 4° posto nelle Bandierine Juniores; nella stessa gara ha disputato la finale Cadetti anche Tommaso Zaffrani Vitali arrivando undicesimo. Altre batterie finali, questa volta tutte al femminile, sono state conquistate da Mariel Calabrese (8° nello Sprint Juniores), Anya Lattanzi e Alessia Moretti (rispettivamente 11° Bandierine e 18° Sprint categoria Ragazzi).

Andrea Scoppa