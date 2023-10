Nuoto. Margherita Santini ancora in Italsincro

Qualche mese fa si era laureata campionessa italiana a livello giovanile, salendo sul gradino più alto del podio nel "duo" insieme alla compagna di squadra Aurora Ballotti. Successivamente, è stata convocata con la Nazionale "juniores" di nuoto sincronizzato per i recenti Mondiali ad Atene, dove ha avuto la possibilità di confrontarsi con squadre di livello come Cina, Giappone, Stati Uniti. E dopo il debutto, Margherita Santini farà ancora parte dell’Italsincro. Lo ha deciso Patrizia Giallombardo, direttrice tecnica delle selezioni nazionali, che ha convocato anche la sincronetta dell’Azzurra per il collegiale che si terrà in Liguria. L’atleta pratese partirà per Savona, dove si allenerà fra il 4 e il 10 novembre prossimi sotto lo sguardo attento di Giallombardo e del suo staff. Santini è reduce dall’ottavo posto nel "libero continuato" colto in Grecia insieme alle compagne di Nazionale giovanile.