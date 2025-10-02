Nuoto. Massa, doppio oro Master 40 al campionato nazionale: "Lo dedico a me e ai miei amici gialloneri dell’Avane»

Chiusura di stagione col botto per il nuotatore di fondo empolese Francesco Massa. Dopo il quinto posto di categoria alla Romito Swim Race di Quercianella, infatti, l’atleta tesserato per il Blf Livorno ha vinto una doppia medaglia d’oro Master 40 nel campionato nazionale Csi di domenica scorsa ad Albissola (Sa). La competizione fa parte del circuito "I’m Ponente", con Massa che aveva già vinto il mezzo miglio (800 metri) nella prima tappa di giugno a Bergeggi (Ge). Stavolta, oltre che su questa distanza, l’empolese si è imposto anche nel miglio.

"Mi ero promesso di cimentarmi in entrambi ed è andata alla grande – commenta con soddisfazione Massa –. Il mare era perfetto quasi calmo e l’acqua era calda. È stata una bella sfida perché metti a dura prova tutto, dalla testa alle braccia e alle gambe. Sei una cosa sola: te l’acqua e la sofferenza. Adesso costume cuffia ed occhialini si riposeranno per un po’, per cercare di ripartire nel 2026 con ancora più entusiasmo – annuncia il nuotatore –. Dedico tutto questo alle persone più care e vicine a me e ai miei amici gialloneri dell’Avane". Con una madrina di eccezione come Rachele Bruni, campionessa italiana di fondo cresciuta al Tnt Empoli con Giovanni Pistelli e ora alfiere delle Fiamme oro, il percorso del mezzo miglio era formato a triangolo con un imbuto finale di 200 metri.

"È andata benissimo sia a livello fisico che di passo gara – commenta l’empolese –. Una volta terminato abbiamo avuto una quarantina di minuti di riposo per cambiarci lo slip, indossare il costume intero e fare qualche esercizio prima che i giudici ci chiamassero per il trasferimento a piedi verso la partenza del miglio".

Questa seconda prova era in linea, circa due chilometri per arrivare all’imbuto finale. "Il miglio è la mia gara preferita – conclude il nuotatore –, ma avendo già speso un po’ di energie sono partito con un ritmo aerobico fino a metà gara, poi ho nuotato con più ritmo di frequenza cardiaca in soglia, sinceramente mi sentivo molto bene sia fisicamente che mentalmente arrivando al traguardo in maniera tranquilla". Un gran bel risultato per chiudere in bellezza una stagione ad altissimi livelli e sognare in grande per il futuro.

Simone Cioni