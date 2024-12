Nuoto Master

Nuovo importante traguardo per Lino Borello, nuotatore e allenatore vernazzese, che con i colori della Sportiva Sturla ha conquistato il record Italiano nella staffetta 4x100 stile libero 320 (riservata agli over 80), insieme a Giovanni Gattorna, Antonio Castro e all’ex gloria della pallanuoto Paolo Galbusera. La squadra della Sportiva Sturla ha siglato il nuovo record nazionale con il tempo di 6’09’’16. Teatro di questo exploit, la piscina Poggiolino, dove si è svolto il Trofeo Master Città di Rapallo. E non finisce qui, perché domenica Borello gareggerà nei 50 delfino con il suo club e con i compagni con cui ha colto questa impresa ha progetti importanti. "Proveremo anche a conquistare il primato europeo nella 4x100 e nella 4x200 e magari quello mondiale" annuncia. E racconta la genesi di questa nuova ed esaltante avventura sportiva, sotto la guida dell’allenatrice Melinda Penso. "Essendo anche dirigente, collaboro con tutti nella società e mi hanno voluto per questa staffetta: mi sono reso disponibile, anche se – ha ammesso – in questo periodo ci si allena in piscina e io preferisco il mare". Intanto, a 82 primavere, questa colonna dello sport che ha vestito a lungo i colori azzurri e ha vissuto come tecnico anche l’esperienza olimpica, continua a portare a casa grandi soddisfazioni. Chiara Tenca