Nuoto master, Macerata ha vinto quattro titoli regionali In tutto conquistate sei medaglie

Quattro titoli individuali di campione delle Marche e altre due medaglie d’argento: il Centro Nuoto Macerata Fior di Grano ha scritto una pagina di successi nella piscina di Fabriano, sede dei campionati regionali Master. Il gruppo seguito - nella vasca dell’impianto comunale in viale Don Bosco - dall’allenatore Daniele Bibini e dalle giovani Arianna Fuselli ed Eleonora Brandi, ha avuto in Debora Belli la portacolori top. Per lei una doppietta, primo posto di categoria in entrambe le sue gare, i 200 metri rana e i 100 metri misti. Altri due ori sono maturati grazie a Paolo Rinaldi nei 200 metri rana e a Giorgio Bormioli che ha vinto i 100 metri misti. Quest’ultimo ha arricchito il suo palmares classificandosi secondo nei 200 rana. Luca Cirioni ha ottenuto il secondo posto nella categoria M30, sempre specialità rana sulla lunga distanza.

Andrea Scoppa