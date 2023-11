Nuoto. Medaglie e pass nazionali a Milano. Debutto stagionale per il Cus

Debutto nella stagione 2023-2024 per il Cus Ferrara nuoto, sceso in vasca all’Aquamore Bocconi Sport Center (Milano) per la Swimmicup Sprint Edition 2023. Primo cimento e subito sono arrivati i primi pass per i criteria nazionali da parte di Anastasia Pasti nei 50 e 100 farfalla e per Emanuele Moscato nei 50 e 100 dorso entrambi per la categoria juniores. Anastasia eguaglia il suo primato nei 50 nuotati in 27’’9 che lo scorso anno gli valse il podio ai nazionali mentre peggiora sensibilmente il tempo nei 100 chiusi in 1’03’3, mentre Emanuele migliora subito i suoi personali in entrambe le distanze in maniera considerevole nuotando 26’’29 e 57’’00. Ottima prestazione nella prima giornata per Matilda Tagliatti (categoria ragazzi) che con un 34’’49 migliora di oltre un secondo il personale sui 50 rana e si appende al collo la medaglia d’oro; non si conferma però nella giornata di domenica, con il bronzo nei 100 ed un quarto posto nei 200 nuotati peggiorando entrambi i crono.

Molto buona invece la prova della capitana Agnese Gulmini, che nella categoria assoluti sale sul terzo gradino del podio nei 50 stile libero con 27’’3 avvicinandosi dopo diverso tempo al suo personal best e migliora di oltre 2 secondi il personale nei 100 rana, dove nuota un ottimo 1’17’’3. Grossi miglioramenti nella rana maschile, dove vanno a medaglia Francesco Addesso nei 50 categoria Ragazzi e il compagno Nicola Candiani.