Nuoto, miglioramenti costanti per il gruppo Esordienti. Argenta, stagione agli archivi col sorriso

Per il gruppo Esordienti di Argena Nuoto, la stagione volge al termine, ed è il momento di dire grazie ai giovani atleti Adele, Adele Mia, Francesco, Cristian, Margherita, Marina, Mirek, Pietro e Yara, protagonisti di un anno speciale. Un ringraziamento particolare va alla piscina di Argenta ed al gestore Piscina Melegnano, che ha saputo preparare al meglio questi ragazzi nei primi passi della loro avventura in acqua. Grazie alla loro scuola nuoto e al lavoro svolto negli anni precedenti, questi giovani atleti sono arrivati pronti ad affrontare il percorso agonistico con solide basi tecniche e tanto entusiasmo. Per molti di loro era il primo anno in Argenta Nuoto e nel mondo del nuoto agonistico: un’esperienza nuova, fatta di sfide, allenamenti

intensi e prime competizioni. Eppure, con impegno, passione e tanta determinazione, questi ragazzi hanno saputo affrontare ogni ostacolo, crescendo giorno dopo giorno dentro e fuori dall’acqua. I risultati parlano chiaro: miglioramenti costanti, nuove consapevolezze e traguardi raggiunti che fino a pochi mesi fa sembravano lontani. Ma soprattutto, si è visto nascere uno spirito di squadra che rende questo gruppo ancora più speciale. Grazie anche allo staff tecnico capitanato da Filippo Cavallini che ha creduto nei ragazzi, li ha spronati, accompagnati e sostenuti lungo tutto il loro percorso di crescita agonistica.

Questi alcuni dei migliori piazzamenti della stagione.

Trofeo Giovani disputato il 9 febbraio a Lugo: Adele Mia 2° 25Stile, 1° 25Dorso, Adele 3° 25Stile

Campionato provinciale Uisp disputato il 17 aprile a Ferrara: Adele Mia 1° 50Dorso, 2°50Stile, Adele 1° 50Stile, 1° 50Rana, Francesco 2° 200Misti, 1° 100Dorso, Mirek 1° 50Dorso, Yara 3° 100Dorso

Finale campionato regionale Uisp il 2 giugno a Parma: Adele Mia 2° 50Dorso, Adele 2° 50 Stile, 20° 50Rana

Campionato nazionale Uisp dal 13 al 15 giugno a Riccione: Adele Mia 3° 50Dorso e la staffetta mista 50Stile con Mirek, Cristian, Adele Mia, Adele è decima su 41 in gara.