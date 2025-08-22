Nuoto - Nella staffetta 4X200 stile libero. Mondiali, bronzo per Sama

Ancora un fantastico risultato per il nuoto bizantino con la fenomenale 18enne Chiara Sama capace di salire sul terzo gradino del podio ai Mondiali Juniores in corso di svolgimento all’Aquatics Complex di Otopeni in Romania. Un mese fa le quattro azzurre, Chiara Sama, Lucrezia Domina, Bianca Nannucci e Alessandra Mao, avevano conquistato il titolo europeo della 4x200 stile libero con tanto di record continentale in 7’56’’06: il crono è stato leggermente più alto (7’56’’86) ma la medaglia è ugualmente arrivata, alle spalle delle inarrivabili Cina (7’51’’59) e Stati Uniti (7’52’’82) ma davanti a nazioni storiche del nuoto mondiale come l’Australia. La ravennate, tesserata per la Rinascita Nuoto Team Romagna è la migliore tra le italiane nella finalissima: dopo la frazione di Bianca Nannucci (1’59’’67) scende in acqua Lucrezia Domina che chiude in 1’58’’75 poi è il turno di Sama che porta l’Italia al terzo posto, nuotando i suoi 200 in 1’58’’72, 1’’ in meno di Alessandra Mao, che difende la posizione sul podio.

u.b.