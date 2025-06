Nuoto: oggi l’ultima giornata del prestigioso trofeo Sette Colli. Cerasuolo, un bronzo romano. Castiglioni è settima, male Poggio

Bronzo romano per Simone Cerasuolo, che chiude il suo trofeo Sette Colli portando a casa il terzo posto nei 50 rana, buon viatico in vista dei prossimi Mondiali di Singapore che lo vedranno in vasca proprio nei 50. Nella piscina del Foro Italico l’imolese dà vita a una battaglia di grande intensità con l’altro azzurro Ludovico Viberti, vincitore con 26’’43, e con il russo Kozhakin, chiudendo terzo con il tempo di 26’’71. Chiudono dietro i compagni di allenamento Alessandro Pinzuti e Stefano saladini, settimi entrambi in 27’’66, mentre si fermano alle batterie Federico Poggio, 17esimo in 27’’93, quindi è 25esimo Lorenzo Fuschini con un 28’’48 su cui lavorare in vista dell’imminente impegno ai campionati europei Junior, mentre è 31esimo Alex Sabattani, imolese del Centro Nuoto Torino, con il tempo di 28’’88.

Nei 50 rana al femminile Arianna Castiglioni conclude al settimo posto la finale con il tempo di 31’’07, peggio del 30’’71 registrato in batteria. Nella stessa gara è sedicesima Giulia Verona in 32’’10, poi ottava nella finale B (32’’34). Finale dei 100 farfalla per Ilaria Bianchi che conclude all’ottavo posto con il tempo di 59’’95, leggermente peggio di quanto fatto in batteria (59’’42); nella stessa gara c’è il 36esimo tempo per Alessia Polieri in 1’02’’59 e il 41esimo di Asia Salvato in 1’03’’56. Nei 200 farfalla chiude 30esimo Gabriel Pirelli con il tempo di 2’09’’22.

Oggi ultimo giorno di gare al 61esimo trofeo Setta Colli con il ritorno in vasca di Polieri nei 200 farfalla, di Michele Busa e di Luca Todesco nei 50 farfalla, quindi i 200 rana che vedranno al via Saladini e Andrea Castello al maschile e Alessia Ferraguti al femminile. Contemporaneamente al Sette Colli, a Riccione va in scena il campionato italiano Master e anche qui l’Imolanuoto si dimostra protagonista nelle vasche dello Stadio del Nuoto. Sono infatti tre le vittorie di Vanes Terziari nella categoria M50: nei 200 dorso con il tempo di 2’18’’14, nei 200 farfalla in 2’27’’25 e nei 200 misti in 2’24’’36. Successo anche per Massimiliano Colombi, categoria M40, nei 400 misti in 5’08’’37, e per Stefano Ancarani (categoria M35) nei 50 rana in 30’’18.

Luca Monduzzi