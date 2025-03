Nuoto: ottimo esordio alla spezia per il settore propaganda nonostante il disagio per l’indisponibilità della piscina comunale. Rari Nantes Massa, che spettacolo i “pesciolini“ rossi di Perry Quintavalle

La piscina comunale “2 Giugno“ della Spezia è stata teatro della prima gara del 2025 per le piccole “furie rosse“ della Rari Nantes Massa. Il sodalizio apuano ha messo in acqua i propri giovani atleti della categoria Propaganda. Segnatamente a debuttare in questo nuovo anno nel centro natatorio della vicina Liguria sono stati Manuel Aldo Di Lauro (classe 2017), Emanuele Mastrobuoni (classe 2016) ed Ambra Zaccagnini (classe 2018) che hanno gareggiato sia nella specialità dei 50 metri stile libero che in quella dei 50 metri rana. Il drappello di mininuotatori era guidato come sempre dallo storico istruttore Perry Quintavalle.

La giornata si è conclusa con un gran divertimento in corsia e con medaglie per tutti i partecipanti. I sorrisi dei suoi piccoli allievi rappresentano la più grande soddisfazione per Quintavalle che ormai da oltre 45 anni si dedica all’insegnamento in acqua. Per la Rari Nantes e i suoi portacolori continua il periodo di disagio, che si protrae ormai da tempo nel portare avanti la propria attività sportiva. La piscina comunale di Massa, infatti, è in fase di demolizione e la società massese si sta appoggiando a alla piscina di Seravezza, di cui è ospite, per svolgere corsi ed allenamenti.

Per quanto riguarda l’attività agonistica, invece, è in programma un altro appuntamento, sempre alla piscina “2 Giugno“ della Spezia, per sabato 22 marzo.

Gianluca Bondielli