Nuoto per salvamento. Un grande Bartolacelli in Polonia. Fa suo il titolo europeo Youth

Arrivano dalla Polonia, nuove soddisfazioni europee per il nuoto per salvamento maranellese, ed in particolare per l’atleta della Maranello Nuoto Riccardo Bartolacelli (foto), che a Stettino, località dove si sono svolte le prove indoor, ha centrato il titolo europeo Youth nella gara dei 100 mt percorso misto (o medley), che ha fatto seguito al bel bronzo conquistato in apertura nella gara della staffetta 4x50 ostacoli, che ha fatto decollare il medagliere azzurro, a cui sono seguite il 4° posto nei 200 ostacoli e il 6° nella staffetta 4x25 manichino.

Nell’ultima giornata di gare alla Floating arena di Stettino, Riccardo Bartolacelli ha fatto risuonare l’inno di Mameli salendo sul gradino più alto del podio nei 100m percorso misto, precedendo il polacco Staszkiewicz e lo spagnolo Serrano Garrido. Peccato però, che impegnato nei 200 superlifesaver che sono il suo marchio di fabbrica, Bartolacelli abbia dovuto accontentarsi del posto ai piedi del podio, causa un problema di vestizione (pinne), che a metà gara lo hanno obbligato a rincorrere gli avversari.