Nuoto pinnato: agli italiani di Lignano anche il Cus. La Sogese fa incetta di medaglie. Bruni, Scagliarini e Poppi super

La Sogese conquista la classifica generale dei campionati italiani invernali di categoria Fipsas di nuoto pinnato, a Lignano Sabbiadoro (Udine). Il team del presidente Armando Ballotta chiude con 3.609 punti. Per il settore femminile i titoli nazionali sono stati di Giulia Bruni, oro nei 50 pinne, 50 apnea, 50, 100, 200 e 400 monopinna under 18; Giorgia Scagliarini, oro nei 50, 100 e 200 monopinna under 20; Margherita Crovetti, oro nei 50 apnea under 20; Angela Trevisani, oro nei 400 monopinna senior; Bruni, Scagliarini, Crovetti e Contini, oro nella staffetta 4x100 monopinna under 20; Bruni, Franceschini, Naldi e Allori, oro nella staffetta 4 x 100 pinne under 18; Bruni, Contini, Naldi e Franceschini, oro nella staffetta mista monopinna e pinne under 18. Per il settore maschile i titoli nazionali portano le firme di Davide Panzarini, oro nei 200 e 400 monopinna under 18; Luca Poppi, oro nei 50 e 100 monopinna under 16; Filippo Naldi, oro nei 50 apnea Senior; Gadignani, Naldi, Selleri e Pasquarè, oro nella staffetta 4 x 50 mista senior. La staffetta mista monopinna under 18, il quartetto composto da Davide Panzarini, Melissa Contini, Luca Poppi e Giulia Bruni conquista l’oro ritoccando il nuovo record nazionale.

In acqua anche il Cus Bologna seguito dal tecnico Montalti. In prima categoria doppio terzo posto. Il primo porta la firma di Irene Orlandini nei 50 pinne, il secondo della staffetta 4x50 mono mista (Sensini, Ialacci, Bacciottini e Brunelli). In seconda categoria brilla Caterina Faccioli, oro nei 50 e 100 pinne, argento nei 50 e 100 mono e bronzo nei 50 apnea, Se Caterina cala una cinquina di medaglie, non è da meno Giulia Savino che ne porta a casa ben tre: oro nei 400 pinne, argento sui 200 pinne e infine bronzo nei 50. Alejando Lopez Quispe è di bronzo nei 400 mono, mentre arrivano altre due medaglie dalla staffetta 4x50 2 pinne +2 mono (Savino, Falchi, Faccioli e Rizzello) che sale sul gradino più alto del podio e dalla 4x100 mono (Faccioli, Falchi, Manaresi e Rizzello) che porta a casa l’argento.