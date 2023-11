Nuoto pinnato, al trofeo Titano di San Marino. La Sogese fa il pieno con Grillini,. Contini, Naldi, Giurgiu e Panzarini

Secondo posto per la Sogese Record Team Bologna in occasione della settima edizione del trofeo Titano a San Marino. La squadra di Federico Nanni si arrende solo alla Gdf Modena. Oro per Melissa Contini (under 16), Irene Montanari, Marco Grillini, Gabriele Pasquarè, Filippo Naldi, Samantha Stanzani, Giorgia Scagliarini, Davide Panzarini, Mattia Giurgiu e Giorgia Di Credico.

Gli altri podi conquistati dalla formazione del presidente Armando Ballotta portano le firme di Lucrezia Bernabei, Lucia Naldi, Arturo Colletti, Rodrigo Colletti, Luca Malaguti, Livio Galli, Carlo Trebbi, Riccardo Mondi, Daysi Tonelli, Camilla Naldi, Angela Trevisani e Niccolò Calamai.