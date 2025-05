Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili

Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato. Tant'è che nei mesi scorsi aveva ricevuto anche riconoscimento da parte della Fipsas, per i successi ottenuti. E Giulia Mencarelli ha un nuovo motivo per esultare: la giovane nuotatrice pratese, in forza al Notapinna Prato, rappresenterà l'Italia nell'ambito del Campionato Mondiale Giovanile di Nuoto Pinnato Indoor che si terrà in Grecia la prossima estate. Una manifestazione che avrà luogo a Chios dal 17 al 24 giugno prossimi. Mencarelli rappresenterà idealmente anche il Notapinna, club nato fra il 2020 ed il 2021, in piena pandemia, che è stato capace in breve tempo di farsi un nome e di diventare una delle rivelazioni del nuoto pinnato italiano. E dopo la medaglia di bronzo agguantata nella staffetta 4X100 mista “junior pinne” nel campionato del mondo di categoria con le compagne in azzurro, Giulia sogna il bis. Se non il gradino più alto del podio.

G.F.