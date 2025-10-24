Nuoto Pinnato: La sogese ai mondiali in egitto. Trevisani, un’altra impresa. Brilla anche Panzarini

Ai mondiali di nuoto pinnato, in programma a El Alamein, la Sogese Record Team conquista una medaglia d’argento grazie ad Angela Trevisani. Angela strappa il secondo posto nella staffetta mista 4x150 Elimination Race. Insieme con Trevisani i protagonisti di questo podio azzurro sono Paolo De Pasquale, Silvia Belli e Jacopo Bianchi. L’oro va al team padrone di casa dell’Egitto, mentre il bronzo finisce in Grecia. Angela è già stata campionessa del mondo in questa specialità nel 2023, mentre nel 2024 la gara è stata annullata causa maltempo.

Trevisani, allenata dallo staff tecnico diretto da Federico Nanni, conquista anche la quarta piazza nella staffetta mista 4x1000. Per Angela anche la quinta piazza nella individuale della Elimination Race. Nella stessa competizione anche la rassegna della categoria Juniores, dove per gli azzurrini troviamo anche l’altro portacolori del team del Presidente Armando Ballotta, Davide Panzarini, che chiude con il posto sia 1000 metri che nella Elimination Race.