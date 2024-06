Nuoto Pioggia di medaglie per Faenza a Città di Castello e al Cool Swim Meeting

Ottimi risultati per gli Esordienti A e B del Nuoto Club Faenza (foto), gli atleti più giovani della società, impegnati nello scorso fine settimana nel 27° Meeting nazionale "Tifernum Tiberinum" a Città di Castello. Fra i più giovani Esordienti B si sono messe in mostra Emma Alpi, prima nei 50 dorso e nei 50 farfalla, ed Elena Coveri, vincitrice nei 50 rana e terza nei 100 stile libero. Fra gli Esordienti A non ha mancato all’appuntamento Alberto Fabbri che ha vinto nei 200 misti e nei 50 farfalla ed è giunto secondo nei 400 misti e nei 100 stile libero. Nella sua grande giornata ha conquistato anche le medaglie di bronzo nei 100 farfalla, nei 50 stile libero e nei 200 stile libero. In campo femminile Linda Martelli ha battuto la concorrenza nei 200 rana, è giunta seconda nei 100 rana ed ha preso la medaglia di bronzo nei 50 rana, nei 50 stile libero, nei 200 misti. Nello scorso fine settimana, il Nuoto Club Faenza ha gareggiato anche nell’ottavo Cool Swim Meeting al Lido di Merano, dove hanno partecipato le Seniores, Cadetti, Juniores e Ragazzi. Alex Gaddoni si è messo in evidenza arrivando secondo nei 100 metri farfalla, terzo nei 400 misti e quarto nei 200 farfalla. Altri piazzamenti vicino al podio sono stati ottenuti in campo femminile da Andrea Maltoni nei 50 e nei 100 dorso e da Giada Minelli nei 200 farfalla e nei 1500 stile libero.