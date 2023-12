Nuoto. Polieri e Cerasuolo alfieri dell’Imolanuoto. Niente medaglie agli Europei, ma buone prove

OTOPENI (Romania)

Non ci sono medaglie, ma l’Imolanuoto resta protagonista agli Europei in vasca corta con i suoi alfieri, su tutti Alessia Polieri e Simone Cerasuolo impegnati ieri in finale nella terza giornata di gare. Polieri ha chiuso al sesto posto i 200 farfalla, nuotando con il tempo di 2’08’’91 dopo una velocissima prima parte; un risultato soddisfacente per l’imolese che nel primo giorno aveva chiuso con il tredicesimo tempo i 400 misti in 4’39’’23. Cerasuolo ha dato battaglia nei 100 rana, lottando anche per un posto sul podio, ma ha chiuso al quinto posto in 56’’89. Nella stessa gara Federico Poggio si è fermato in semifinale, 58’’05 chiudendo nono. Restando sui 100 rana, ma al femminile, Martina Carraro ha concluso al settimo posto con il tempo di 1’05’’47, mentre nei 200 è risultata dodicesima in 2’22’’70. Anita Bottazzo nei 100 rana si è fermata al sedicesimo posto in 1’06’’22, mentre nei 100 misti è incappata nella squalifica per virata irregolare in semifinale. Si è rifatta portando la 4x50 mista in finale con la frazione a rana, cedendo il posto poi a Benedetta Pilato. Michele Busa nei 100 farfalla ha chiuso ottavo in 50’’61, primato personale, mentre nei 50 stile Giovanni Izzo chiude quattordicesimo in 21’’36, con il bolognese bravo nelle batterie della 4x50 mista.

l. m.