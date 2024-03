Nuoto: primo posto al trofeo di San Casciano in Val di Pesa. Vetrina per la Chimera

AREZZO

La Chimera Nuoto trionfa al primo trofeo "Chiantiswim-Memorial Alessandro Ciceri". Con 15 ori, 14 argenti e dieci bronzi, la società aretina si è piazzata al primo posto della classifica della manifestazione di San Casciano in Val di Pesa che ha riunito ventiquattro squadre da tutta la Toscana, fornendo un banco di prova in vista degli ormai prossimi campionati regionali giovanili invernali. Il gruppo con 22 nuotatori della Chimera Nuoto, accompagnato dal tecnico Adriano Pacifici, ha fornito ottime indicazioni in termini di risultati ottenuti e di prestazioni cronometriche registrate in diverse specialità e diverse categorie.

Tra le assolute protagoniste del "Chiantiswim" è rientrata Gaia Burzi prima nell’impegnativa sfida Australiana che prevede una gara dove, ogni 50 metri, viene cambiato lo stile di nuoto e viene prevista l’eliminazione diretta dell’atleta all’ultimo posto fino a proclamare la vittoria dell’unico rimasto. L’atleta aretina ha gareggiato nella categoria Assoluti dove ha ottenuto anche due ori nei 50 stile libero e nei 400 misti, e tre argenti nei 100 stile libero, nei 200 stile libero e nei 200 misti.