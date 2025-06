Nuoto, protagonisti i cussini Marco Angelini e Pamela Crepaldi. Doppio argento in acque libere

Si è svolta a Salò la 12ª edizione del “Fondo nel Golfo”, manifestazione di nuoto in acque libere che richiama ogni anno appassionati e specialisti del mezzofondo natatorio, immersi in uno dei tratti più suggestivi del Lago di Garda. Tra i protagonisti di giornata spiccano Marco Angelini e Pamela Crepaldi, atleti del Cus Nuoto Ferrara, che hanno conquistato il secondo posto assoluto nelle rispettive categorie sul percorso lungo da 4,5 km, dimostrando solidità, tecnica e strategia lungo un tracciato tanto affascinante quanto impegnativo.

Il percorso ha previsto la partenza dal Lungolago Zanardelli, cuore pulsante del centro storico di Salò, per poi costeggiare la splendida Villa Portesina, proseguire in direzione Portese e attraversare il golfo in un suggestivo passaggio tra il promontorio del Carmine e il campanile del Duomo di Salò, con arrivo finale presso la spiaggia Le Rive.

Dal punto di vista tecnico, la gara ha richiesto un’ottima gestione dello sforzo, soprattutto nella seconda metà della prova, caratterizzata da correnti incrociate e una leggera increspatura del lago che ha messo alla prova l’orientamento degli atleti. Marco Angelini ha saputo mantenere un ritmo costante, ben calibrato nella prima parte per poi accelerare nel tratto centrale. Pamela Crepaldi ha dimostrato grande tenuta e lucidità tattica, riuscendo a contenere gli attacchi delle inseguitrici e gestendo con esperienza l’ultimo giro di boa verso il traguardo. Un risultato che conferma l’eccellente preparazione dei due atleti del Cus Ferrara nuoto, capaci di eccellere in un contesto competitivo di alto livello e su un tracciato dal grande valore paesaggistico e tecnico.