Nuoto, quanti piazzamenti in vasca ad Avezzano. Sugli scudi il team della piscina di via Beethoven

Il Team Centro Italia, in collaborazione con Centro Italia Nuoto, ha organizzato ad Avezzano il “V Carnival SwimMeet”, con oltre 700 atleti in vasca e un ospite speciale come Massimiliano Rosolino. Grande soddisfazione per NS Emilia, che ha partecipato con gli atleti di Ferrara (Piscina Beethoven) e San Pietro in Casale vincendo la coppa come seconda società classificata. Di seguito i tanti podi degli atleti: Armaroli Riccardo oro 50, 100 e 200 rana cat. Assoluti, Bellarosa Martina argento 200 dorso cat. Juniores, Breggion Francesco argento 50, 100, 200 e bronzo 400 stile cat. Assoluti, Bruni Federico argento 200 dorso cat. Ragazzi, Buciuscanu Maddalena argento 400 stile e bronzo 50 stile cat. Juniores, Bulzoni Giorgia oro 100 farfalla, argento 200 misti e 100 dorso, bronzo 200 farfalla cat. Ragazzi, Cristofori Sofia argento 200 rana cat. Juniores, Desiderio Matilde oro 200 dorso e argento 100 dorso cat. Juniores, Ferrari Luca oro 200 dorso cat. Juniores, Fraccon Thomas oro 50 stile e bronzo 200 misti cat. Ragazzi.