Nuoto. Quattro medaglie a Riccione per il Centro Sub di Faenza

Continuano ad ottenere ottimi risultati i nuotatori Master del Centro Sub Nuoto Club 2000 che anche nello scorso weekend hanno vinto due medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo. I sette portacolori della società di Faenza erano impegnati in vasca olimpica da 50 metri al 19° Trofeo Città di Riccione. Le vittorie sono al femminile con Veronica Molnar (categoria M50) nei 50 metri dorso ed Annamaria Chillemi (M45) nei 200 stile libero. In campo maschile hanno brillato Dylan Tozzi (M30) secondo nei 200 misti ed Enrico Zama (M35) terzo nei 100 rana. La squadra Master tornerà in acqua in occasione dei Campionati Italiani Invernali in programma al Palazzo del Nuoto di Torino in queste ore. Anche per le atlete e gli atleti delle categorie Ragazzi, Juniores e Assoluti saranno di scena a Riccione con la prima parte della prima prova di qualificazione ai Campionati regionali di Categoria in vasca corta.

I più giovani nuotatori delle categorie Esordienti A e B hanno invece gareggiato a Pinarella di Cervia nella la prima parte del primo turno del Torneo Invernale e a Forlì nella seconda parte. Si conferma il buon stato di forma della squadra Esordienti A, allenata da Nicolò Nonni, con tanti primati personali e gli ottimi risultati di Alberto Fabbri, che ha fatto registrare il primo tempo nei 100 misti e nei 100 farfalla e di Linda Martelli col primo tempo nei 200 misti, il secondo nei 100 rana e il terzo nei 100 misti.

Anche per gli Esordienti B i progressi sono costanti, con tanti record personali. Essendo una squadra giovane, a livello assoluto è da registrare unicamente il terzo tempo nei 50 rana di Giuseppe Lega. Gli Esordienti B allenati da Marco Mastrapasqua saranno impegnati, prima della sosta natalizia, nel 3° Memorial Francesca Cacciari, che si svolgerà a Faenza domenica 17 dicembre: in quell’occasione ci sarà l’esordio anche degli Esordienti C, guidati da Giorgia Silimbani.