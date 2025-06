Nuoto Quattro medaglie ai regionali Esordienti B

MARINA DI CARRARAUn oro, due argenti e un bronzo per gli atleti del Club Nautico di Marina di Carrara ai campionati regionali, categoria Esordienti B, di Livorno. Emma Ragnoni (classe 2015) si conferma campionessa regionale nei 50 stile libero con il tempo di 32“60 e sale sul secondo gradino del podio nei 100 dorso con 1’25“50. Argento anche nella staffetta 4x50 stile libero maschile con Christian Scialpi, i gemelli Carlo Albert e Giovanni William Clay, Francesco Cuciniello (tutti classe 2014) con il tempo di 2’17“90. Il bronzo arriva ancora da Christian Scialpi nei 100 rana con il tempo di 1’35“20. Quinto posto e podio mancato per un secondo, nella staffetta 4x50 stile libero femminile composta da Eleonora Maggi, Beatrice Bertagnini, Nadira Stipcevich ed Emma Ragnoni.

Nella gare individuali (due per ciascun atleta) sono arrivati punti importanti per la classifica di società: nuovo personale nei 50 rana per Diletta Camboni (2015); Emy Fambrini Lucetti (2016) migliora di 2“50 nei 50 rana; Nadira Stipcevich (2015) fissa due nuovi record personali nei 50 stile libero e nei 100 dorso; per Bianca Venturotti (2015) specialista del delfino e impegnata nella staffetta mista femminile, importanti progressi anche nel dorso; Eleonora Maggi, schierata in staffetta, è entrata in squadra a stagione in corso, ma ha mostrato subito grande solidità e determinazione; Owen Bafumo (2014) impegnato nella staffetta mista maschile, è anche autore di un bellissimo 100 metri; Carlo Albert e Giovanni William Clay (2014) oltre alla medaglia in staffetta, non sbagliano una gara; Francesco Cuciniello (2014) firma il nuovo personale sui 50 farfalla e suggella una grande stagione di crescita; Andrea Santucci (2014) impegnato sui 100 dorso e nei 50 rana, abbassa di quasi 2 secondi il proprio personale. Con questi risultati i nuotatori dell’allenatore Giacomo Menconi e dei tecnici Luca D’Angelo ed Edoardo Moruzzi conquistano il 15° posto su 40 società in gara.