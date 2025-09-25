Nuoto. Quattro medaglie per l’Endas Ravenna Master al ’Dominate the water’ di Cattolica

Domenica scorsa atleti dell’Endas Ravenna Master protagonisti alla trasferta dell’ultima tappa del circuito “Dominate the water”, gara di tre chilometri in acque libere disputata a Cattolica, in provincia di Rimini.

L’evento, inserito nel calendario federale Fin - Federazione Italiana Nuoto, si è svolto nell’insenatura naturale ai piedi del Monte San Bartolo (a cavallo con la provincia di Pesaro-Urbino) ed è stato ideato dal campione olimpico Gregorio Paltrinieri con lo scopo di rafforzare il legame tra mare, sostenibilità ambientale e vacanza attiva.

Nonostante il periodo inconsueto per le gare di nuoto nell’alto Adriatico, la giornata si e rivelata ideale per nuotare con sole limpido e mare calmo ed è stata la base perfetta per lo svolgimento della manifestazione, che ha richiamato numerosi atleti sia agonisti che master; a seguirla anche le telecamere della Rai regionale.

Nelle file Endas sono saliti sul podio, Giovanni Ricci (M50) 2° di categoria e 6° assoluto con il tempo di 40’ 18’’; oro a Matteo Mengarelli (M20) e Marco Gambetti (M60), infine argento per Simone Castagnini (M25).

Poco fuori dal podio, ma meritevoli di citazione Andrea Carollo (M50), Emanuele Mari e Roberto Mengarelli per la categoria M55, oltre a Stefano Pilotti per la categoria M60, tutti esempio di dedizione e passione per questa particolare tipologia di competizione.

Marco Beneventi