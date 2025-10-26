Nuoto - Risultati che sono valsi il quarto posto assoluto nella classifica per società. Faenza torna da Rimini con sette vittorie

È di sette vittorie il bottino conquistato del Nuoto Sub Faenza nel quinto Trofeo ‘Città di Rimini’. II team romagnolo si è piazzato al quarto posto assoluto nella classifica per società, vinta dai padroni di casa del Garden Sporting Center, in questa prima manifestazione ufficiale del calendario 2025-2026 della Federnuoto regionale che ha visto sfidarsi 498 atleti provenienti da tutta l’Emilia Romagna. Erano in gara le nuotatrici ed i nuotatori delle categorie Esordienti A, Ragazzi, Juniores e Assoluti. Il Nuoto Sub Faenza ha brillato soprattutto in campo femminile: Giada Minelli (Assoluti, 2008) ha primeggiato nei 200 farfalla e si è piazzata seconda nei 400 stile libero; doppio oro per Greta Amadei (Juniores, 2010) nei 400 misti e nei 200 farfalla; Linda Martelli (Ragazze, 2012) ha vinto i 100 misti, è arrivata seconda nei 400 misti e nei 100 rana e terza nei 200 rana. Vittoria per Sophie Tassinari (Esordienti A, 2014) nei 100 stile libero assieme al secondo posto nei 200 stile libero.

Da incorniciare poi i numerosi risultati da podio di Anna Bolzon (2009), Penelope Sangiorgi (2007), Benedetta Donati (2008), Anna Della Monica (2012), Alice Bandini (2012), Marta Zini (2012), Chiara Tamburini (2012), Arianna Pini (2012), Gaia Loreti (2011). In campo maschile, a mettersi in evidenza è stato ancora una volta Alberto Fabbri (Ragazzi, 2011), primo nei 200 misti, nei 100 farfalla e secondo nei 100 misti. Medaglie anche per Fabio Passanti (2007), Mattia Pini (2008), Luca Balestri (2008), Giacomo Bandini (2008), Jacopo Satanassi (2009), Gian Carlo Duran (2010), Christian Di Pompeo (2011), Lorenzo Dotti (2009) ed Edoardo Ragazzini (2012).

Gli atleti faentini delle stesse categorie saranno in gara nel week end nel quinto Trofeo Coopernuoto in quel di Carpi, mentre domenica gli Esordienti B gareggeranno a Mirandola al quinto Trofeo Unisport sempre in vasca corta da 25 metri.