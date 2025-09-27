Nuoto, risultato importante per l’atleta della Superba. Ricciardi è terzo alla Capri-Napoli

Niccolò Ricciardi non si ferma più: dopo il terzo posto alla maratona del lago di St-Jean in Canada, per il secondo anno consecutivo centra il podio nella mitica Capri-Napoli, la gara più importante e con più storia in Italia che ha festeggiato la 60ma edizione: 36 km in mare aperto in balia di onde e correnti molto forti. L’atleta tesserato nella sezione spezzina della Superba Nuoto conquista la piazza di bronzo chiudendo in 6 h13’45’’, distinguendosi fra 18 fondisti ambosessi in arrivo da Argentina, Brasile, Canada, Repubblica Ceca, Australia, Macedonia del Nord con un dominio tutto tricolore. Ad aggiudicarsi la competizione (ritmi alti, dettati dal ceco Kozubek, quarto al traguardo) è stato Alessio Occhipinti delle Fiamme Oro, che a 10 km dal traguardo ha bruciato gli avversari con uno scatto e una progressione insostenibile, che lo hanno portato a chiudere in 6h07’11’’ con 3 minuti di anticipo rispetto al secondo, il compagno di squadra Giuseppe Ilario (6h10’29’’). Grande soddisfazione per l’atleta e il team tecnico, con l’allenatore Simone Menoni, Lorenzo Martini e il preparatore atletico Giorgio Biagetti. Mentre ’Riccio’, come lo chiama la sua squadra, si gode un periodo di meritato riposo, riprende l’attività dei 56 atleti della squadra. "Un record di presenze" sottolinea Menoni, che già aveva allenato due atleti capaci di mettere il sigillo sulla Capri-Napoli: Ghettini e Bianchi, entrambi vincitori dell’oro.

Chiara Tenca