Nuoto. Salvamento agonistico, premiati quattro atleti del Centro Macerata

Il Salvamento vede dominatore il Centro Nuoto Macerata Fior di Grano. Dal 2018 la società trionfa nei Regionali invernali, dal 2022 in quelli estivi e così si è meritata l’encomio della Fin Marche. Sono state premiate le eccellenze regionali nelle discipline acquatiche per celebrare i migliori atleti, tecnici e club del quadriennio olimpico. Omaggiati per il Centro Nuoto Macerata nel Salvamento agonistico Alessandro Pianesi in quanto medaglia di bronzo ai Tricolori Cadetti; Tommaso Zaffrani Vitali argento Juniores; Riccardo Zaffrani Vitali bronzo alla World Cup e Michele Calcagni campione italiano e oro Youth (assente per impegni universitari). Sono intervenuti il presidente regionale Fabio Luna per il Coni Marche, l’assessore del comune di Ancona Marco Battino e la consigliera comunale Maria Grazia De Angelis più la Federnuoto Marche col presidente Mauro Antonini e il resto del consiglio. Tra i premiati Riccardo Brancadori, cresciuto nel gruppo biancorosso e oggi con Delphinia Team Piceno, per l’oro agli Assoluti. Complimenti a Giacomo Cantarini della Blue Gallery, premiato nel nuoto e nel Salvamento.

Andrea Scoppa