Nuoto. Schiumarini e la staffetta mista campioni regionali Master

Il Nuoto Sub Faenza ha fatto incetta di medaglie nella seconda ed ultima giornata del Campionato Emilia-Romagna Master di nuoto andata in scena a Riccione, dove si sono confrontate 68 società e hanno partecipato 900 atleti. La squadra faenza ha partecipato con 21 atleti e nella kermesse conclusiva ha aggiunto 2 ori, 3 argenti e 5 bronzi al bottino della prima giornata per un totale di 8 campioni regionali, 9 secondi posti e 5 terzi posti.

Domenica scorsa Stefano Schiumarini (M65) ha battuto tutti nei 100 metri misti. Gabriella Garavini (M60) ha conquistato due medaglie d’argento, nei 50 farfalla e nei 100 stile libero; Silvia Calderoni (M50) ha ottenuto il secondo posto nei 100 misti e il terzo nei 50 farfalla; Veronica Molnar (M50) ha preso il bronzo nei 100 misti, così come Elettra Frassineti (M30) nei 100 misti, Dylan Tozzi (M30) nei 50 farfalla e Luca Stroppa (M20) nei 50 rana.

L’ultimo titolo regionale se lo è aggiudicato la 4x50 stile libero mista M200 composta da Gabriella Garavini, Stefano Schiumarini, Silvia Calderoni e Jacopo Budelazzi, che per soli 9 centesimi di secondo si lascia dietro la squadra di San Marino.

Le gare di qualificazione ai Campionati regionali di Categoria in vasca corta hanno invece occupato gli ultimi due week end dei nuotatori agonisti: per questa importante competizione dell’Emilia Romagna i portacolori del Nuoto Sub Faenza Seniores, Cadetti, Juniores e Ragazzi hanno gareggiato sabato 8 a Riccione, domenica 9 a Forlì e sabato 15 a Riccione. Tra i portacolori del Nuoto Sub Faenza va segnalato Alberto Fabbri (Ragazzi, 14), il quale, migliorandosi di oltre 1 secondo e 5 decimi, ha avvicinato la qualificazione diretta per i Criteria Nazionali nei 200.

I più piccoli nuotatori della categoria Esordienti C sono tornati in acqua domenica scorsa a Imola per la seconda prova del Campionato Regionale Libertas, che ha visto brillare la medaglia d’oro nei 25 metri farfalla di Rita Aurora Fiorentini, la quale ha conquistato anche la medaglia d’argento nei 25 stile libero a pari merito con Alice Farneti, che a sua volta si è piazzata terza nei 25 farfalla. In campo maschile Leone Villa ha vinto la medaglia di bronzo nei 25 stile libero.