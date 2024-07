Nuoto, Sebastianelli e Benedetti (Banca Pesaro): "Tanti campioni». Sport Village esulta. Swim cup, un successo

Grande successo della edizione numero undici del Rossini swim cup. La manifestazione organizzata da Sport Village Banca di Pesaro ha visto in acqua 41 società partecipanti, provenienti anche da Sud Africa, Malta e Nuova Zelanda, mentre per l’Italia sono arrivati club dalla Lombardia alla Puglia. Tra i grandi campioni presenti anche Alessandrio Ragaini, campione italiano l’anno scorso nei 200 stile libero con Sport Village Banca di Pesaro e ora nel team Marche, in partenza per le Olimpiadi di Parigi dove nuoterà i 200 stile con la nazionale italiana.

Tra gli atleti stranieri in evidenza l’olimpionica Rebecca Neder, anch’essa prossima protagonista a Parigi. Alla fine si è imposta nella classifica a squadre la rappresentativa sudafricana della North Shorm club, seconda la Brillante Florenzia e terza la Vela nuoto Ancona. Bene anche Sport Village che si è piazzata a centro classifica nonostante tanti campioni in gara. "E’ stato un grande successo – spiega il presidente Andrea Sebastianelli – una bellissima iniziativa che ci consente di attrarre campioni a Pesaro. La cosa bella è che chi arriva da tanto lontano, come la squadra della Nuova Zelanda, ha già assicurato la propria presenza a Pesaro per l’anno prossimo. Il nuoto è un veicolo di promozione straordinario. Nonostante la carenza di posti a Pesaro, la nostra manifestazione ha portato a Pesaro un migliaio di persone. Continuiamo a impegnarci perché lo sport è anche questo, non solo agonismo, ma anche socialità e sana competizione e questo ci dà lo stimolo per fare sempre meglio" Per il direttore di Banca di Pesaro Paolo Benedetti, "questa rassegna internazionale ha posto la città al centro del movimento, promuovendo valori come lo sport e la persona che sono al centro della nostra missione di banca". La Rossini cup conclude la prima fase della stagione, a breve ci sarà però il Sincro Show, grande evento del nuosto sincronizzato: "Giovedì 11 luglio alle 21,15 in notturna le nostre cento atlete – conclude Sebastianelli – daranno vita a uno spettacolo incredibile al Parco della Pace"