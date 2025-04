Nuoto, sei cussini brillano alle finali nazionali di Riccione

Lo stadio del nuoto di Riccione è stato teatro dei Criteria Nazionali Giovanili, la competizione che ha visto sfidarsi i migliori 30 atleti italiani per anno di nascita in vasca corta. Tra i protagonisti anche il Cus Ferrara Nuoto, con sei qualificati: tre ragazze e tre ragazzi. Le prime a scendere in acqua sono state le junior e ragazze.

Matilda Tagliatti ha chiuso 24ª nei 100 rana, con un miglioramento di sei posizioni e ha conquistato un ottimo 10° posto nei 50 rana, sfiorando il podio per un solo decimo di secondo. Un risultato che premia il grande lavoro svolto negli ultimi due mesi, in cui ha abbassato il proprio personale di oltre un secondo. Alice Canella, al debutto in un campionato nazionale, ha brillato nel dorso, portando in finale 100 e 200 metri. Ha chiuso 14ª nei 100 con primato personale e 18ª nei 200, vicinissima al suo miglior tempo. Margherita Astolfi, anche lei all’esordio, ha dimostrato carattere. Dopo un 800 meno brillante, ha reagito alla grande nei 400 stile libero, migliorando di 2 secondi il personale e scalando ben 12 posizioni, chiudendo 16ª. Nell’ultima giornata ha poi ottenuto un 11° posto nei 1500 stile libero, vicina al suo miglior tempo.

Tra i ragazzi Riccardo Adesso (categoria ragazzi) ha esordito in un campionato nazionale con un ottimo 10° posto nei 100 rana. Nicholas Tagliatti (categoria cadetti) ha confermato i suoi personali nei 50 stile libero e nei 50 farfalla, migliorando le posizioni d’ingresso e chiudendo rispettivamente 14° e 17°. Andrea Giunchedi ha migliorato il proprio tempo nei 50 rana, guadagnando 10 posizioni e terminando 18°.

Grande soddisfazione per il direttore tecnico Gianluca Orlandi, che ha sottolineato la crescita dell’intera squadra grazie all’impegno di tutto lo staff formato dal direttore sportivo Alessandro Scalambra, del coach Davide Colucci, del metodologo prof. Marco Zamboni, del preparatore atletico Davide Mainini. Un particolare ringraziamento al capitano della squadra Anna Forlani ed alla social media manager Agnese Gulmini.

Con la chiusura della stagione in vasca corta, ora il focus si sposta sulla vasca olimpica. L’obiettivo del Cus Ferrara Nuoto è continuare a confermare gli ottimi risultati e qualificare il maggior numero possibile di atleti per le finali regionali di Riccione in programma a luglio e per i campionati nazionali di Chianciano ad agosto.

Un percorso di crescita così importante non sarebbe possibile senza il sostegno dei partner che credono nel progetto sportivo della sezione Nuoto del Cus Ferrara. Un ringraziamento speciale va a SC Consulting di Sergio Cedolin, che con il suo supporto contribuisce al successo e allo sviluppo dei giovani talenti della squadra.