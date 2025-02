Nuoto. Siena prepara i prossimi impegni con tanto entusiasmo. Il presidente Joseph Calafiore: "La squadra è motivata»

Archiviato il 22Esimo Trofeo Città del Palio, evento clou della stagione, Siena Nuoto prosegue il proprio cammino con rinnovato entusiasmo, forte delle soddisfazioni organizzative e dei risultati tecnici ottenuti. Con lo sguardo rivolto alle finali regionali di Categoria ed Esordienti di Livorno, la società conferma l’obiettivo principale degli ultimi anni: portare il maggior numero possibile di atleti a gareggiare nella competizione. Un impegno costante che ha già dato frutti concreti, consolidando Siena Nuoto tra le realtà più attive nel panorama natatorio toscano.

Parallelamente, l’attenzione resta alta sui Criteria Nazionali di Riccione, in programma tra fine marzo e inizio aprile, per i quali Siena Nuoto ha già ottenuto quattro tempi di qualificazione con le atlete Ricci e Barontini. Un risultato significativo, frutto del lavoro quotidiano e della determinazione dell’intera squadra. La stagione invernale si avvia dunque verso la sua fase conclusiva, ma la programmazione non si ferma: a maggio, come da tradizione, il team sarà impegnato nel Meeting di Roma, la prima competizione in vasca lunga dell’anno, un appuntamento che apre la stagione estiva e fondamentale sia dal punto di vista tecnico che sociale.

A tracciare un primo bilancio della stagione il presidente di Siena Nuoto, Joseph Calafiore: "I nostri due Meeting di gennaio sono stati un successo in termini di presenze e organizzazione – ha sottolineato –. Siamo soddisfatti, inoltre, di quanto visto in vasca: la squadra è motivata. Il giusto entusiasmo ci aiuta nella gestione e nella programmazione di una realtà in forte crescita, consapevoli, però, che il percorso è ancora lungo". Siena Nuoto si prepara dunque ad affrontare i prossimi impegni con determinazione, pronta a confermare e migliorare i risultati ottenuti fino ad oggi.