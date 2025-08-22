Nuoto Siglato l’accordo

Ora c’è anche l’accordo nero su bianco. Libertas Aquatica Nuoto Ravenna ed Endas Nuoto mettono a disposizione tutta la propria esperienza nel campo della didattica sportiva natatoria, con tanto di Scuola Federale Fin, in un progetto con la reggiana Coopernuoto, attuale gestore dell’impianto Gianni Gambi. Sull’Aventino restano invece Rinascita e Uisp, che non condividono le scelte del Comune. L’altra sera è stato formalizzato il progetto di collaborazione. Ad illustrarlo, Roberto Scozzoli, presidente della Libertas: "Il progetto permette il mantenimento degli standard qualitativi offerti fino ad ora alla platea sportiva ravennate in un ambiente sereno, offrendo garanzie di serietà al pubblico ed agli istruttori che da tanto tempo lavorano sul piano vasca alla piscina Gambi".

Scozzoli ha poi aggiunto: "È necessario dare tranquillità all’ambiente, ma soprattutto ai ragazzi, che vengono per imparare a nuotare. Dal punto di vista agonistico, le tre società stanno investendo in un format che vede la Coopernuoto in prima linea sulla gestione, con ambizione e volontà". Coopernuoto ha dunque assunto il ruolo di guida tecnica e ha nominato Max Di Mito dt: "Il progetto – ha proseguito Scozzoli – prevede una squadra agonistica dalla categoria Ragazzi fino agli Assoluti ed esordienti. Dalla categoria Ragazzi fino agli Assoluti, gli atleti gareggeranno per la Coopernuoto, con allenatore proprio Max di Mito e Letizia Iuffrida. Dalla categoria Esordienti C, fino agli A, gareggeranno come l’anno scorso per Aquatica Ravenna con allenatore Michael Manuzzi, coordinatore degli esordienti ed allenatore degli esordienti A; Francesca Casadei per gli esordienti B ed infine Alessandra Casadio per i C. L’inizio di stagione come sempre prevede un collegiale estivo in altura in provincia di Trento, funzionale al fisico e alla creazione del gruppo. Crediamo in questo format".

Sinergia e collaborazione sono le parole d’ordine: "Abbiamo insistito molto su questo – ha concluso Scozzoli – e devo dire che abbiamo trovato in Gianluca Gualdi, presidente della Coopernuoto, e nel ds Gabriele Bonazzi, due professionisti che la pensano come noi. Alla luce di tutto quello che è successo negli ultimi mesi, era necessario trovare un po’ di serenità e ritengo di averla trovata con un accordo giusto ed equo, nel pieno rispetto delle parti. Al centro è necessario mettere l’atleta ed il suo benessere ed è questo che mi ha fatto riflettere e diventare parte attiva e proponente di questo nuovo progetto natatorio".

r.r.