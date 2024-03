Nuoto sincronizzato. L’Azzurra a Livorno . Ciolini vince l’argento

L’Azzurra aveva chiuso i recenti campionati italiani "juniores" di nuoto sincronizzato in quattordicesima posizione generale, su quarantasei società partecipanti provenienti da tutta Italia. E a Livorno, le sincronette pratesi si sono confermate fra le migliori della Toscana. Pochi giorni fa sono infatti andati in scena presso la piscina Camalich i campionati italiani assoluti. Il miglior risultato per la compagine presieduta da Alessandro Bartolozzi lo ha fatto registrare Sara Ciolini (con un punteggio complessivo di 74,980) agguantando una medaglia d’argento e conquistando così il titolo di vice-campionessa toscana. Buono anche il quinto posto di Aurora Ballotti, che ha mancato il podio per poco più di un punto. A seguire, nona Elisabetta Vannucchi, decima Ginevra Magelli, undicesima Costanza Piscicelli, sedicesima Olivia Mazzoni, ventiduesima Ilenia Boscaino, ventitreesima Emilia Azzaro, venticinquesima Margherita Madone, ventisettesima Matilde Vagaggini e trentaduesima Cristina Limberti. Archiviata la trasferta livornese, il gruppo ha ripreso gli allenamenti: a fine mese si terranno infatti i campionati italiani della categoria "assoluti".

Giovanni Fiorentino