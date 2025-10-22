Nuoto, Sport Village Banca di Pesaro ha presentato squadre e sponsor Teknowool. "Pronti per la nuova stagione: impianto modello e campioni»

Si è svolta nello spazio della piscina olimpica "Osvaldo Berti" Parco della Pace Pesaro la presentazione ufficiale della squadra Assoluti di Sport Village Banca di Pesaro, che ha dato il via alla 13ª stagione agonistica 2025-26. Un gruppo numeroso e motivato, composto quest’anno da 37 atleti e guidato dallo staff tecnico confermato al completo e compsto da Alessio Mancioppi (Head Coach), Diletta Francesca (First Assistant), Andrea Sartini (Cat. Ragazzi) e Samuele Simoncelli (Second Trainer).

E’ stato presentato anche il nuovo kit tecnico offerto da Teknowool Isolanti Termoacustici e Nanotecnologie di Pesaro, sponsor locale che da sempre sostiene il progetto blu-arancio. "Nei suoi primi 12 anni di attività, Sport Village Banca di Pesaro è diventata una tra le realtà sportive più solide e innovative del panorama natatorio marchigiano – racconta il presidente Andrea Sebastianelli –: tre campioni italiani giovanili, un campione italiano assoluto oggi in Nazionale olimpica e quattro sincronette convocate nelle varie categorie nazionali, sono risultati che testimoniano tangibilmente la costante crescita del settore agonistico".

Fiore all’occhiello, l’impianto del parco Miralfiore, con un sistema energetico green che abbatte i costi e consente di aumentare la qualità dei servizi: "La nostra società – continua Sebastianelli – gestisce l’impianto natatorio più grande delle Marche, l’unico con la piscina olimpica e può contare su spazi acqua e palestre d’avanguardia, ideali per una preparazione completa e moderna. Il rispetto dell’atleta, dei suoi tempi e dei suoi percorsi formativi, è il principio cardine della filosofia societaria".

Ecco gli atleti della squadra Assoluti 2025-2026.

Categoria Ragazzi: Jacopo Bartolini, Alessandro Bellodi, Giacomo Bersigotti, Riccardo Branchesi, Niccolò Cardinali, Diego Del Bianco, Nina Franca, Sara Fraternali, Carolina Giammarchi, Miriam Laghezza, Antonio Luzi, Edoardo Paolucci, Anna Pieri, Leonardo Pierleoni, Isabella Ridolfi, Angelica Sofia Rodriguez Sierra, Giovanni Rossoni.

Juniores: Isabelle Baldelli, Viola Bartolini, Cesare Battaglia, Gaia Bruscoli, Gaia Cevolini, Noemi Esposto, Matteo Gaudenzi, Jordi Pretolani, Cecilia Riversi, Tommaso Storini.

Cadetti: Davide Amatori, Caterina Cozzini, Lorenzo De Angelis, Giovanni Luzi, Alessandro Pinto, Filippo Ragaini, Cecilia Zoffoli.

Categoria Seniores: Caterina Battaglia, Sara Salvagnini, Erica Tommassini.