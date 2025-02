Nuoto. Sport Village Banca di Pesaro protagonista nella gara provinciale di Fano. Nina Franca firma tempi per i campionati italiani nei 50 e 100 stile libero

Con la terza prova provinciale che si è svolta a Fano, si concludono le manifestazioni invernali organizzate dal comitato regionale marchigiano per il settore della categoria. Numerosi i "Personal Best" ottenuti da Sport Village in un periodo in cui i tecnici hanno richiesto un grosso impegno negli allenamenti, cosa questa che fa ben sperare in vista dei prossimi importanti appuntamenti.

Il secondo limite per i Campionati Italiani giovanili ottenuto da Nina Franca nei 50 sl, che si aggiunge a quello dei 100 sl ottenuto due settimane fa, è il risultato di spicco nella giornata, ma moltissime sono state le ottime prestazioni da parte di tutto il gruppo, ottenute anche in gare in stili e distanze diversi da quelli preferiti, ma che sono affrontate in maniera molto positiva da tutti.

La società e i tecnici tutti sono particolarmente soddisfatti di questa squadra che ogni giorno diventa sempre più solida affrontando insieme le difficolta di questo sport particolarmente impegnativo. Prossimo appuntamento, il 1° Meeting di Carnevale nel prossimo weekend.

